Ohne Schmerzen

Diese Hacks machen das Tragen von Masken leichter

Masken können schmerzen, drücken und Brillen beschlagen – dennoch sind sie ungemein wichtig. Diese Tipps helfen dabei, das Tragen angenehmer zu gestalten.

Gegen Schmerzen

Nach längerem Tragen von Gesichtsmasken kann es sein, dass Schmerzen an den Ohren entstehen. Bleiben diese über längere Zeit hinweg bestehend, kann sich auch ein Kopfschmerz entwickeln. Es gibt aber viele einfache Tricks, um zu verhindern, dass ein solcher Schmerz überhaupt erst entsteht. So haben verschiedenste Firmen bereits Gadgets entwickelt, die die Bänder der Maske hinter dem Kopf statt hinter den Ohren zusammenhalten. So hat beispielsweise diese Firma ein kleines Hilfsmittel entwickelt, mit dem die Maske an die Grösse des Kopfs angepasst werden kann.