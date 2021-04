So sieht die Villa von Gianni Versace in Miami aus.

Die Kreationen der grossen Modeschöpfer bekommt man öfter zu Gesicht als deren Behausung. Dabei sind nicht nur die wunderschönen Roben von Christian Dior & Co. sehenswert, sondern auch deren Häuser:

1. Pierre Cardin und sein Barbapapa-Haus

Das Haus von Pierre Cardin ist ein Traum in Rosa. Alamy Stock Photo

Das Haus: Okay, das Palais Bulles mag nicht für Pierre Cardin gebaut worden sein. Aber das Schicksal wollte die zwei unbedingt zusammenführen! Der im Dezember mit stolzen 98 Jahren verstorbene Couturier konnte vom Nachbarsgrundstück aus sogar mitverfolgen, wie es entstand. Als der Erbauer 1991 das Zeitliche segnete, kaufte der Erfinder des Ballonkleids sein Traumhaus vom Fleck weg und wohnte fortan in diesem architektonischen Unikum, das sich am ehesten als Mix aus Höhlensiedlung und Barbapapa-Haus beschreiben lässt.

Bestehend aus einem Dutzend kugeliger Suiten, runden Pools, Gärten und einem Amphitheater, fügt sich der 1200-Quadratmeter-Komplex mit Blick auf die Bucht von Cannes erstaunlich gut in die felsige Umgebung ein. Der Schöpfer des kurligen Baus war übrigens Antti Lovag, ein ungarischer Architekt – oder wie er sich lieber nannte: Habitologe.

Fun Fact: Hier stieg dank der Filmfestspiele von Cannes so manche legendäre Party. 2002, zum 40-Jahre-James-Bond-Jubiläum, hiess der Ehrengast Pierce Brosnan.

2. Christian Dior und sein duftendes Schlösschen

Zwischen Bäumen und Blumen liegt das Château de la Colle Noire. Benjamin Decoin/ Visual Press Agency

Das Haus: «Ich möchte, dass dieses Haus mein wirkliches Zuhause ist. Der Ort, an dem ich endlich in Ruhe leben, Christian Dior vergessen und einfach wieder Christian sein kann», schrieb der grosse Couturier über das Château de la Colle Noire in der kleinen Ortschaft Montauroux, rund 30 Kilometer nördlich von Cannes. Als er es 1950 kaufte, mit 45 Jahren, auf dem Zenit seines Ruhms, dachte er bereits an den Lebensabend – und erinnerte sich an das Hinterland der Provence, wo er während der Besatzung Zuflucht gefunden hatte.

Die Geschichte des Château de la Colle Noire (der Name kommt von colline, Hügel) reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Dior unterzog das alte Gemäuer einer umfassenden Renovation, wobei er dem Garten besondere Aufmerksamkeit schenkte und duftende Beete mit Rosen, Jasmin und Lavendel anlegte.

So ist das Anwesen im Herzen der Region Grasse eng mit den olfaktorischen Kreationen des Hauses verbunden: War Miss Dior (1947) eine Hommage an Catherine, die Schwester des Couturiers, und von den Düften der Provence inspiriert gewesen, so waren die Maiglöckchen von Colle Noire der Ursprung von Diorissimo (1956). Ein Jammer, dass Christian Dior bereits 1957, mit nur 52 Jahren, starb. Das Schlösschen, das sein Eden hätte werden sollen, wurde 2013 von der Marke Dior zurückgekauft und ist nun ein Ort, welcher der Welt der Dior-Düfte gewidmet ist.

Fun Fact: Die Britpopper von Oasis nahmen hier 1999 einen Teil des Albums «Standing on the Shoulders of Giants» auf.

3. Yves Saint Laurent und sein Kunsttrückli

Eine Wohnung voller Schätze.

Die Wohnung: Manche Leute bewahren ihre kostbarsten Besitztümer in kleinen, gut behüteteten Trückli auf. Yves Saint Laurents Schatzkästchen war eine 520m2-Wohnung in einem (für Pariser Verhältnisse) unspektakulären Bau aus den 1890ern im 7. Arrondissement. Zufällig war sein Partner Pierre Bergé auf das zweistöckige, bis zur Decke eichengetäferte, über einen eleganten Garten (samt Schildkröten!) verfügende Bijou gestossen, und weil die damalige Bleibe des Power-Couples langsam zu eng wurde, kam diese Entdeckung grade recht.



Ab 1970 mieteten die beiden ihr neues Refugium von der Tappisseriehändlerin Marie Cuttoli, acht Jahre später kauften sie es – und machten sich einen Spass daraus, es systematisch und bis zu Saint Laurents Tod mit Kunst zu befüllen. Für Millionen! Das Kronjuwel war ein Goya, den sie später dem Louvre vermachten.

Fun Fact: Art-déco-Sitzgruppe, chinesisches Porzellan und Malerei aus dem 19. Jahrhundert? Und ob das zusammenpasst! Saint Laurent verriet, sich diesen Mix-and-Match von der Vicomtesse de Noailles, einer notorischen Kunstsammlerin und Ur-ur-ur-Enkelin des Marquis de Sade, abgeschaut zu haben.

4. Louis Vuitton und sein schmuckes Jugendstilhäuschen

Die Kacheln in der Küche dieses Hauses sollen Inspiration für das Louis Vuitton Monogram gewesen sein.

Das Haus: Louis Vuitton machte sich nichts aus Luxus. Als seine Koffermacherei unweit der Place Vendôme so gut lief, dass er sie 1859 gegen eine grössere im etwas ausserhalb von Paris gelegenen Asnières eintauschte, quartierte er sich mit seiner Frau und Baby Georges kurzerhand über dem Betrieb ein. Erst als der Laden auch da brummte, baute er ein Haus. Praktisch und ohne Schnickschnack: Küche, Wohn-, Ess- und Schlafzimmer, fertig. Dafür mit direktem Zugang zur Werkstatt.

Ein bisschen mondäner wurde es erst, als Sohn Georges um die Jahrhundertwende einen kleinen Salon anbaute und dabei voll auf den gerade angesagten Jugendstil setzte: viel handbemaltes Glas, pistaziengrüne Wände, Blumenstuckatur.

Dass Vuitton-Fans, die heute nach Asnières pilgern (und sich vielleicht sogar eine Sonderanfertigung in der noch immer aktiven Werkstatt gönnen), im zum Museum umfunktionierten Haus auf die praktisch unveränderte Einrichtung von damals stossen, verdankt sich ein Stück weit Georges' Ehefrau: Sie blieb bis zu ihrem Tod 1964 (mit 102 Jahren!) dort wohnen – und scherte sich kein bisschen um modernen Firlefanz. Ganz der Schwiegerpapa.

Fun Fact: Das berühmte LV-Monogramm entwarf Louis' Sohn Georges erst vier Jahre nach dem Tod des Firmenpatrons. Angeblich sollen ihn die Kacheln in der Küche dazu inspiriert haben: Sie sind weiss mit braunem Blütenmuster...

5. Jeanne Lanvin und ihre Art-déco-mania

Das Interieur von Jeanne Lanvins Haus ist ein Traum für jeden Art-Déco-Fan. Alamy Stock Photo

Das Haus: 1920 kaufte Jeanne Lanvin den Stadtpalais an der Rue Barbet-de-Jouy 16 in Paris. Davor hatte er der Marquise Arconati-Visconti gehört, die man die rote Marquise nannte, weil sich in ihrem Salon jeden Donnerstag die Dreyfus-Verteidiger trafen. Jeanne Lanvin indes hatte weniger politische Ambitionen und liess die Räumlichkeiten von einem der exklusivsten Art-déco-Dekorateure, Armand-Albert Rateau, generalüberholen – der sich für die Couturière einen einzigartigen Stilmix ausdachte: Fabelwesen, Bronzemöbel mit Patina, vergoldetes Holz...

Fun Fact: Der Stadtpalais wurde zwar 1965 abgerissen, doch im Musée des Arts Décoratifs in Paris kann noch immer die komplette Einrichtung (einschliesslich Fussböden und Holzarbeiten) von Badezimmer, Schlafzimmer und Boudoir bestaunt werden (auch virtuell auf der Website des Museums, übrigens). Ein Glück, hatte Jeannes Tochter Marie-Blanche de Polignac all das nach dem Tod der Mutter 1946 aufbewahrt!

6. Gianni Versace und seine Renaissance-Villa in Miami Beach

Die Villa von Gianni Versace ist geschichtsträchtig. Alamy Stock Photo

Das Haus: Das Drama zuerst: Auf den Eingangstufen dieser Villa wurde Gianni Versace am 15. Juli 1997 erschossen. Es gibt sogar eine Netflix-Serie dazu, «The Assassination of Gianni Versace». Kein Wunder, ist die Casa Casuarina eines der meistfotografierten Häuser der USA. 1930 von einem reichen Weltenbummler im Neorenaissance-Stil erbaut, stach es dem kulturaffinen Versace 1992 bei einem Urlaub sofort ins Auge. Es war Amore!

Also kaufte er es für knapp 3 Mio. Dollar und investierte gut zehnmal so viel in Um- und Ausbau, wovon insbesondere der Pool mit Echtgoldmosaik bis heute zeugt.

Leider hatte er nicht lang etwas davon. Später wechselte das Anwesen mehrmals den Besitzer, bevor es 2013 vom Unternehmer Joe Nakash ersteigert und zum Hotel umfunktioniert wurde. Zehn Suiten stehen zur Auswahl, alle versacemässig opulent. Wer es richtig krachen lassen will, übernachtet in Gianni's Master Suite.

Fun Fact: Das grosse Medusa-Bodenmosaik im Garten liess Versace in seiner Heimat Reggio Calabria herausbrechen, einfliegen und in Miami neu verlegen.

8. Karl Lagerfeld und seine schwer verkäufliche Villa Jako

Die Villa von Karl Lagerfeld wechselte oft den Besitzer. Engel & Völkers Mark Seelen

Das Haus: Sie kann einem fast ein bisschen leidtun, diese Villa im Hamburger Edelviertel Blankenese. Irgendwie hat niemand sie richtig lieb: Ihr Erbauer, der Schiffsversicherer Hermann Witte, zog nur vier Jahre nach ihrer Fertigstellung 1922 wieder aus.

Karl Lagerfeld, der 1991 ihr dritter Besitzer wurde, tobte sich zwar ein paar Jahre lang beim Umdekorieren aus – Marmorböden! Handbemalte Wände! Designermöbel! – und brachte, als er fertig war, sogar den Fotoband «Ein deutsches Haus» (1997) heraus; doch anschliessend schrieb auch er das Haus zum Verkauf aus. Und das, obwohl er es nach seiner verstorbenen grossen Liebe Jacques de Bascher liebevoll Villa Jako getauft hatte... Und jetzt? Ist die Villa wieder zu haben. Der Musikverleger Michael Haentjes, der auf Lagerfeld folgte, hatte sich 2003 schon sattgewohnt.

Fun Fact: Fluch? Expertinnen und Experten geben eher dem Denkmalschutz die Schuld sowie der extremen Hanglage. Wobei: Lagerfeld behauptete, die Stimmen seiner toten Eltern gehört zu haben…

8. Coco Chanel und ihre Villa mit Blick aufs Mittelmeer

In Coco Chanels Haus kamen ihre Freunde oft zusammen.

Das Haus: Selbst, als sie sich ein Haus bauen liess, vergass Gabrielle Chanel nicht, ihre Lieblingszahl «5» einzubauen: so viele Fenster thronen über dem Haupteingang von La Pausa. Mademoiselle liess sich 1930 in dieser Villa in Roquebrune-Cap-Martin, wenige Kilometer nördlich von Monaco, nieder, die der belgische Architekt Robert Streitz nach ihren Wünschen entworfen hatte. Die strenge Atmosphäre des Ortes, die basilikale Halle sowie der von Glasbögen rhythmisierte Innenhof, der einem Kreuzgang gleicht: alles Elemente, die an die Zisterzienserabtei von Aubazine erinnern, in der Coco einen Teil ihrer Kindheit verbrachte.

22 Jahre lang empfing die Couturière ihre Freunde – Misia Sert, Jean Cocteau, Igor Strawinsky, Pablo Picasso, Somerset Maugham – auf dem riesigen Anwesen, das mehr als 1000m2 Wohnfläche und einen vier Hektar grossen mediterranen Garten umfasst. La Pausa ist heute im Besitz der Firma Chanel und wird derzeit renoviert.

Fun Fact: Nicht nur Salvador Dalí hat hier gemalt (1938), sondern auch Winston Churchill: auf Einladung seines Freundes und Verlegers Emery Reves, der das Anwesen 1953 kaufte.

9. Azzedine Alaïa und sein Privathotel in Paris

Ein Traum für alle, die es clean mögen.

Das Haus: Modefans sollten sich erst setzen, bevor sie weiterlesen. Denn hier ist nicht die Rede von einem von der Aussenwelt abgeriegelten, unerreichbaren Shangri-La. Das Haus von Azzedine Alaïa (1940-2017) im Pariser Stadtteil Marais kann man – mieten! Bis unters Dach mit Fashiongeschichte aufgeladen, beherbergt das ehemalige Industriegebäude (hier wurden einst Matratzen hergestellt) aus dem 17. Jahrhundert drei Apartments, je eins pro Stockwerk.

Der grossartige Alaïa, der 1957 aus Tunis nach Paris gekommen war, um der Welt mit seinen gnadenlos figurbetonten, lederlastigen Würfen den Atem zu rauben, kaufte es 1988, um hier sein eigenes kleines Universum einzurichten: mit Atelier, Showroom für Modeschauen, seiner Privatwohnung – und eben dem Kleinsthotel, in dem er gern Freundinnen und Freunde wie Grace Jones und Naomi Campbell beherbergte. Und mit Poulet au citron bekochte.

Das gewisse Extra: Hier logiert man inmitten von Designklassikern, die der Hausherr leidenschaftlich sammelte. Und wer hat die Apartments damit möbliert? Der Maler und Filmemacher Julian Schnabel, Alaïas Best Buddy for Life! Will man doch mal raus: Vis-à-vis befindet sich die Fondation Azzedine Alaïa – mit der ausgestellten Modesammlung des Meisters und einem entzückenden Café.

10. Madeleine Vionnet und ihr schneeweisses Häuschen

In der Maison Blanche am Meer lässt es sich auch für grosse Modeschöpferinnen gut entspannen.

Das Haus: Die majestätischen Säulen, die auf einem alten Auktionsfoto zu sehen sind, haben nicht überlebt. Aber die Fassade der Villa, die Madeleine Vionnet(1876-1975) in den 1920er-Jahren in Sanary-sur-Mer mit Blick aufs Mittelmeer erbauen liess, ist immer noch so weiss, wie sich das für ein Haus namens Maison Blanche gehört. Die Erfinderin des Diagonalschnitts, die ihren Angestellten lang vor der Einführung des bezahlten Urlaubs Ferien gewährte, verbrachte dort so manchen Sommer. Das in seinen Proportionen recht bescheidene Haus wurde im Art-déco-Stil mit Möbeln von Pierre Chareau, Francis Jourdain, René Herbst und Jean Dunand eingerichtet.

Fun Fact: Die Maison Blanche wird heute zwar für Ferienvermietungen angeboten, doch ein Teil des Hauses ist und bleibt Madame Vionnet vorbehalten: Im ersten Stock hat der jetzige Besitzer ein Minimuseum eingerichtet, in dem man etwa sieht, wie Vionnet ihre Stoffe an einer Holzpuppe drapierte. Letztere stand übrigens bis zum Tod der Couturière in ihrem Zimmer.