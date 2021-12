Auslosung ab 18 Uhr live - Diese Hammer-Gegner drohen der Schweiz in der Nations League

An diesem Wettbewerb nehmen alle 55 Uefa-Mitgliedsverbände teil. Sie werden in vier Ligen (A-D) verteilt. Die Ligen A-C umfassen jeweils 16 Teams, die wiederum in je vier Gruppen eingeteilt werden. Die Gruppenersten der Ligen B-D steigen jeweils auf, die Gruppenletzten der Ligen A-C ab. Die vier Gruppensieger der Liga A, wo auch die Schweiz mitspielt, ermitteln in einem Finalturnier den Nations-League-Sieger.