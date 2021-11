Diese Hammer-Lose drohen Europameister Italien in den WM-Playoffs

So gross der Schweizer Jubel über die geschaffte WM-Quali, so riesig die italienische Trauer. Der Europameister muss nach dem 0:0 gegen Nordirland um sein Ticket für Katar zittern und den Gang in die Playoffs antreten. Dort droht den Italienern ein absolutes Hammer-Los!

Am 26. November werden in Zürich die Halbfinal-Begegnungen ausgelost werden. Halbfinal? Ja, denn wer einen der drei letzten europäischen Startplätz will, muss gleich zwei Playoff-Runden überstehen. Die besten sechs Gruppenzweiten sind gesetzt und haben im Halbfinal Heimrecht. In jenen Gruppen mit sechs Teams fallen jeweils die Begegnungen gegen den Letzten aus der Wertung. Hinzu kommen als ungesetzte Mannschaften die restlichen vier Gruppenzweiten sowie die beiden besten Gruppensieger der Nations League, die ihre WM-Quali-Gruppe nicht auf einem der ersten beiden Plätze abgeschlossen haben.