App adé – Diese Handys verlieren am 1. November Zugriff auf Whatsapp

Am 1. November wird es ernst: Dann wird der Chat-Dienst Whatsapp definitiv auf einigen Smartphones abgestellt. Wer von dieser Sperre betroffen ist und Whatsapp dennoch weiter nutzen möchte, dem bleibt wohl oder übel nichts anderes übrig, als ein neues Gerät zu kaufen. Denn der Whatsapp-Stopp kann nicht rückgängig gemacht werden und ist permanent.

Tatsächlich werden 40 verschiedene Android-Handys und iPhones von der Sperre betroffen sein, wie « The Sun » beschreibt. Dabei handelt es sich vor allem um alte Geräte, für die die App nicht mehr upgedatet werden kann. Konkret betroffen sind Android-Phones, die ein Betriebssystem haben, das älter als Android 4.1 ist. Dazu gehören Handys wie das Samsung Galaxy S3 oder das Huawei Ascend Mate.

Bei iPhones sind ebenfalls ältere Modelle betroffen. So verlieren iPhones 4S oder ältere Geräte am 1. November den Zugriff auf Whatsapp. Grund dafür ist, dass auf diesen Geräten iOS 10 nicht mehr installiert werden kann. Dieses Betriebssystem ist aber von Nöten, wenn man Whatsapp in Zukunft weiter benutzen möchte.