Das Openair St. Gallen 2023 gibt seine Headliner bekannt

Diese Bands rocken das Sittertobel

WORRIES AND OTHER PLANTS

THE GARDENER & THE TREE

Das sind die neuen Ticketpreise

Leider müssen sich Festivalfans auch auf teurere Tickets einstellen. Für die steigenden Produktionskosten in vielen Bereichen des Eventmarkts gebe es verschiedenen Gründe: die Energiekrise, der akute Rohstoff- und Personalmangel, den Krieg in der Ukraine sowie die allgemeine Inflation. Dieser Umstand spiegle sich auch in einer leichten Erhöhung der Ticketpreise von zehn Prozent wider, heisst es in der Mittelung weiter. Man habe versucht, den Anstieg so moderat wie möglich zu gestalten.