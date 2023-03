Weesen: Diese Schweinefamilie entzückt die Nachbarschaft

Friedliche und neugierige Tiere

Bei der Ankunft laufen die Schweine bereits daher. «Sie sind sehr neugierig», so eine Anwohnerin des Quartiers. Tierhalter Thomas hat die Schweine vor zehn Jahren von Holland in die Schweiz geholt. Er war einer der ersten Schweizer mit Kunekunes. «Diese Tiere haben es mir angetan», sagt Thomas. Es handle sich um eine freundliche und zutrauliche Rasse. «Die Tiere sind im Vergleich zu anderen Schweinerassen null aggressiv.» Auffallend sind vor allem die freundlichen Gesichter der Schweine.

Privat können die Schweine gut gehalten werden: «Der Wühltrieb der Schweine ist nicht so ausgeprägt», so Thomas. Dies sei ein grosser Pluspunkt für die Haltung der Tiere. «Ausserdem stinken sie nicht», sagt der Halter weiter. Wegen ihrer ruhigen Art werden die Tiere auch an heilpädagogischen Schulen sowie laut dem Tierhalter in Kliniken eingesetzt.