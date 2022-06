So sieht das Programm für das Platinjubiläum der Queen aus

Donnerstag, 2. Juni

Am ersten Tag des grossen Festes steht die Geburtstagsparade «Trooping the Colour» auf dem königlichen Terminkalender. Obwohl die Monarchin bereits im April ihren 96. Geburtstag feierte, findet der Umzug jedes Jahr immer erst am ersten Juniwochenende statt. Damit wird sichergestellt, dass auch das Wetter für den zweieinhalbstündigen Event mitspielt.

Freitag, 3. Juni

Am Freitag findet in der St. Paul's Cathedral in London der traditionelle Dankesgottesdienst «A Service of Thanksgiving» statt. Mit dieser Messe werden die Dienste der Königin in ihrem Amt geehrt. Während Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) – die extra für die Feier aus den USA anreisen – am Donnerstag nicht an der Seite der Queen stehen werden, sind die beiden für diesen Termin angeblich vor Ort. Die Sussexes wurden von der Königin jedoch dazu angehalten, sich während ihres Besuchs bedeckt zu halten, um die Feierlichkeiten nicht zu überschatten. Das Paar soll auf Wunsch der 96-Jährigen gar versprochen haben, dass das Familien-Zusammenkommen «ohne Drama» vonstattengehen wird.