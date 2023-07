Goodwood Festival of Speed: Die Highlights der coolsten Autoshow des Jahres

Während klassische Automessen weiter an Bedeutung verlieren, boomt das Goodwood Festival of Speed. Keine andere Autoshow bietet Fans von Super- und Hypercars einen so bunten Mix.

Einmal im Jahr findet im sonst so beschaulichen Westhampnett, rund 100 Kilometer südlich von London, die für Autofans ultimative Motorsport-Gartenparty statt. Bis zu 180’000 internationale Besucher finden sich dann auf dem Gelände des ehrwürdigen Goodwood House ein.

Anstatt die neuesten Modelle in einer Halle bestenfalls unter Scheinwerferlicht anschauen zu dürfen, können Zuschauer neuen Super- und Hypercars sowie klassischen Rennikonen hier richtig nahekommen. Und nicht nur das, denn Goodwood ist kein Museum oder eine klassische Automesse. Die Motoren werden wirklich gestartet und beim legendären Hillclimb dorthin getrieben, wo sie hingehören: in den Grenzbereich. Selbst am Himmel zeigen Flugshows, was alles machbar ist. Wir waren dabei und haben die Highlights 2023 festgehalten.

Oldtimer: Vom Fiat S76 bis zum McLaren F1

Fiat baute nicht immer nur Kleinwagen. Der Fiat S76, das Biest von Turin, hatte einen Hubraum von sage und schreibe 28,4 Litern, überragt in der Höhe manchen Fahrer und klingt wie die Explosion einer Feuerwerksfabrik, wenn der Fahrer den Motor startet. Ebenfalls aus Italien und nicht fehlen durfte das mit Preisen bis zu 70 Millionen Franken gehandelte, lange Zeit teuerste Auto der Welt: der Ferrari 250 GTO. Das Modell mit dem passenden Nummernschild gehört übrigens Pink-Floyd-Drummer Nick Mason. Mittlerweile wurde der GTO vom Mercedes-Benz 300 SLR als teuerstes Auto der Welt abgelöst: Letztes Jahr wurde eines von nur zwei Uhlenhaut-Coupés für 135 Millionen verkauft. Zwar zeigte Mercedes dieses nicht in Goodwood. Das am Festival of Speed präsentierte Fahrzeug war ein 300 SLR mit der Fahrgestellnummer 10 – der letzte gebaute Rennsportwagen dieses Typs. Selten und teuer ist mittlerweile auch der McLaren F1. Im Garten des Dukes war inmitten einiger weiterer 90er-Stars eines von nur 106 gebauten Exemplaren zu sehen.

Gastgeber Charles Gordon-Lennox (l.), Duke of Richmond und Besitzer des Goodwood House, hat Benzin im Blut – hier zeigt er sich mit dem neuen Genesis G90. Der koreanische Autohersteller Genesis hat auch sein Concept Car X Convertible gezeigt. Exklusive Hypercars wie der Aston Martin Valkyrie oder der Bugatti Bolide donnern in Goodwood den berühmten Hillclimb hoch.

Hypercars: Vom Bugatti Bolide bis zum Ferrari KC23

Auch Fans moderner Hypercars kommen in Goodwood voll auf ihre Kosten. Nirgendwo sonst stehen Bugattis, Koenigseggs oder Paganis auf dem Parkplatz respektive im Paddock so nahe beieinander und donnern beim berühmten Hillclimb mit dröhnenden Motoren den Berg hoch. Auch dieses Jahr war das Who is who der Szene in Goodwood dabei: Bugatti präsentierte den neuen Boliden, Aston Martin den Valkyrie, McLaren den Solus GT, Koenigsegg den Jesko, Pininfarina den Battista, Pagani den Utopia oder Ferrari ihr aktuellstes One-of-Modell, den KC23.

Future Cars: Vom Porsche 357 bis zum Polestar 5

Hersteller, die nicht schon jetzt einen Stromer im Portfolio haben, gewährten einen Blick in die elektrische Zukunft. So feierte bei Hyundai der neue, vollelektrische Ioniq 5 N seine Weltpremiere. Genesis zeigte sein bildschönes, vollelektrisches X Convertible. Seine zwei Frontleuchten nehmen schon jetzt die künftige Formsprache der Koreaner auf. Europapremiere feierte zudem das neue Flaggschiff der Koreaner, der Genesis G90. Last but not least zeigte Porsche mit dem Vision 357 Speedster den Urenkel des legendären 356.