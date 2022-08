Mini-Olympia: Diese Hoffnungen hat die Schweiz an den European Championships im Einsatz

1 / 18 Mujinga Kambundji hat gute Chancen auf eine Medaille. AFP Ajla Del Ponte tritt nicht über die 100 Meter der Frauen an, dafür ist sie weiterhin Teil der 4x100 m-Staffel. Sorgt sie trotz Formtief für eine Schweizer Medaille? AFP Simon Ehammer überzeugte zuletzt bei der WM im Weitsprung, nun tritt er bei der EM im Zehnkampf an. AFP

Darum gehts In neun Sportarten findet die EM gleichzeitig statt.

Auch mehrere Schweizer und Schweizerinnen wollen den EM-Titel.

Wir zeigen die Favoritinnen und Favoriten an den European Championships.

In München finden derzeit die European Championships statt. Bei dem Grossevent werden Tausende Athleten an den Start gehen. Doch was ist das überhaupt für ein Event? Die European Championships sind ein sportliches Grossevent, bei dem neun Sportarten gleichzeitig ihre Europameisterschaften austragen – eine Mini-Olympiade sozusagen.

Zuschauer und Zuschauerinnen können so die kontinentalen Titelkämpfe im Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, in der Leichtathletik, im Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen verfolgen. Die Wettkämpfe finden vom 11. bis 21. August in München statt. Wir zeigen die Schweizer Trümpfe auf. Nikita Ducarroz hätte eigentlich den Anfang machen sollen, doch nach zwei Stürzen im Final verpasste die Olympia-Dritte im BMX-Freestyle von Tokyio das Edelmetall.

Radsport

Mountainbike: Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand gewannen bei den Olympischen Spielen den kompletten Medaillensatz. Das soll an dieser EM nicht anders sein. Das Trio wird komplettiert von Alessandra Keller, eine formstarke Fahrerin. Bei den Männern hat sich Mathias Flückiger ebenfalls für einen Start entschieden. Ob es nach seiner Corona-Erkrankung aber für Edelmetall reicht, ist fraglich. Ebenfalls heiss auf eine Medaille ist Filippo Colombo.

Rad-Zeitfahren: Im Zeitfahren wollen Marlen Reusser und Stefan Küng ihren EM-Titel verteidigen. Die Chancen stehen durchaus gut. Ausserdem kämpft bei den Männern mit Stefan Bissegger ein weiterer Schweizer Athlet um Gold.

Rad-Bahn: Bei den Männern ist ein Quartett am Start. Im letzten Jahr in Grenchen gewann der Vierer um Captain Claudio Imhof Silber. Dies will man nun wiederholen.

Leichtathletik

Zehnkampf: An der WM in Eugene holte sich Simon Ehammer Bronze im Weitsprung. An der EM in München will er wieder in seiner ursprünglichen Disziplin, dem Zehnkampf, für Furore sorgen. Übrigens: Richtig Party machen konnte Ehammer nach seinem Erfolg an der WM nicht. Er und sein Trainer hätten zwar ein bisschen gefeiert, sie gingen was trinken, «ganz gemütlich, aber nicht in grossen Massen», erzählt der Ostschweizer gegenüber 20 Minuten.

Sprint: Vor vier Jahren in Berlin verpasste Mujinga Kambundji noch eine Medaille über 100 und 200 Meter. Seit dem hat sich aber so einiges getan. 2019 gewann sie an der WM Bronze, ist zudem aktuelle 60 m-Hallenweltmeisterin. Die Zeit ist reif für EM-Gold. Aijla del Ponte, die in den letzten Jahren ebenfalls stark unterwegs war, verzichtet freiwillig auf den Start im Einzel.

Staffel: Dort ist del Ponte dabei. Die WM lief für das Schweizer Team enttäuschend. An der EM will man zurückschlagen – eine Medaille soll die starken Zeiten in den vergangenen Jahren krönen.

Wird die Schweiz an den Spielen abliefern? Ja, es gibt zahlreiche Medaillen. Nur vereinzelt. Der Event wird zu einer Enttäuschung.

Rudern

Leichtgewicht-Doppelzweier: Als amtierender Gesamtweltcupsieger gilt man natürlich als Gold-Kandidat. Das Duo Raphaël Ahumada/Jan Schäuble will nun auch an einem Grossanlass punkten.

Vierer ohne Steuermann: Die drei Olympia-Ruderer Roman Röösli, Andrin Gulich und Joel Schürch haben mit Tim Roth einen neuen Teamkollegen. Beim ersten gemeinsamen Auftritt wollen sie ein Podest.

Triathlon

Julie Derron ist Titelverteidigerin im Triathlon. Diesen Coup will sie in München im Olympiapark wiederholen. In diesem Jahr hat sie erst drei Rennen bestritten. Da das Feld stärker ist als vor einem Jahr in Valencia wird eine Medaille schwerer zu erreichen sein.

Beachvolleyball

Wird es vielleicht Gold, Silber und Bronze? Gleich drei Frauenteams haben die Chance auf eine Medaille. Das wären die amtierenden Europameisterinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner. Dazu kommt Anouk Vergé-Dépré mit ihrer Partnerin Menia Bentele, die als Ersatz für die verletzte Joana Heidrich zum Einsatz kommt, und zum Schluss auch noch das junge Schweizer Frauen-Duo Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré.

Klettern

Sascha Lehmann ist aktueller Europameister und holte an den World Games in den USA zuletzt Gold. Dazu kommen Petra Klingler und Andrea Kümin, die aufs Podest wollen. Beide kommen zwar aus einer Verletzungspause, ihre Chancen sind aber dennoch intakt.

Geheimtipps

110 m Hürden: Jason Joseph

Doppelvierer: Pascale Walker/Lisa Lötscher/Salome Ulrich/Célia Dupré

Triathlon: Max Studer



Rückzug von Gmelin Nach leichten Erkrankungssymptomen und einem positiven Corona-Test zieht sich Jeannine

Gmelin von der Ruder-EM in München zurück. Im Skiff (Rudern) galt sie als Medaillenkandidatin. Nun muss sie verzichten. «Ich akzeptiere natürlich, was unabänderlich ist. Meine Enttäuschung ist gross. Jetzt konzentriere ich mich auf eine rasche Genesung, damit ich sobald wie möglich wieder ins Training zurückkehren kann.»