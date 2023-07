Openair-Kino: Diese Filme darfst du nicht verpassen

1 / 5 Grosses Kino direkt am See: Das Allianz Cinema macht es möglich. Allianz Cinema An der 20-Minuten-Movie-Night am 28. Juli wird der Film «Ticket to Paradise» mit George Clooney (62) und Julia Roberts (55) gezeigt. IMAGO/ABACAPRESS Der Film «Joy Ride» eignet sich perfekt für einen Mädelsabend. Mit dabei ist Ashley Park (32, Zweite v. r.), die man aus der Hitserie «Emily in Paris» kennt. Getty Images via AFP

Darum gehts Vom 20. Juli bis 20. August findet das Allianz Cinema statt.

Beim Zürichhorn kann man Film-Highlights unter freiem Himmel geniessen.

20 Minuten hat für dich die besten Streifen im Programm herausgepickt.

Auch dieses Jahr verwandelt sich das Zürichhorn im Rahmen des Allianz Cinemas in ein Freiluftkino. Am 20. Juli geht es los mit dem gehypten Film «Barbie» – die Tickets sind leider schon ausverkauft. Aber keine Sorge, es gibt noch weitere Highlights, die einen Besuch im Open-Air-Kino wert sind. 20 Minuten lädt am 28. Juli zur Movie Night und zeigt die Komödie «Ticket to Paradise» mit George Clooney (62) und Julia Roberts (55) in den Hauptrollen. Unsere weiteren Filmtipps findest du unten.

23. Juli: «Joy Ride» (2023)

In dieser crazy Komödie dreht sich alles um Audrey, eine ehrgeizige Anwältin, die auf Geschäftsreise nach China geschickt wird. Als Adoptivkind von Amerikanern spricht sie aber kein Wort Chinesisch. Sie nimmt deshalb ihre Kollegin Lolo, deren Cousine und Aubreys College-Freundin Kat als Unterstützung mit. Beim Trip geht es bald weniger um Business und mehr um Party und die Suche nach Aubreys biologischen Eltern. Die Hauptrolle spielt Ashley Park (32), die man aus «Emily in Paris» kennt.

29. Juli: «The Menu» (2022)

Margot und Tyler (gespielt von Anya Taylor-Joy (27) und Nicholas Hoult (33)) reisen mit einer kleinen Gruppe auf eine abgelegene Insel, um dort in den Genuss eines exklusiven Dinners zu kommen. Starkoch Julian Slowik (Ralph Fiennes (60)) präsentiert seinen Gästen ein durchorchestriertes, mehrgängiges Menü. Insbesondere bei Margot findet das Essen aber keinen Anklang. Schnell nimmt der Abend eine düstere Wendung.

7. August: «Jeanne du Barry» (2023)

Das Allianz Cinema zeigt die Deutschschweizer Premiere des historischen Dramas. Jeanne Vaubernier, ein einfaches Mädchen, schafft es dank Charme und Intelligenz, König Ludwig XV. in ihren Bann zu ziehen. Doch mit ihrer Beziehung stossen sie am Hof auf viel Gegenwind. Der Film markiert die grosse Kinorückkehr von Johnny Depp. Er ist in der Rolle des Königs zu sehen.

9. August: «Elemental»

Bei «Elemental» handelt es sich um den jüngsten Animationsfilm von Pixar. In Element City leben Feuer, Luft, Erde und Wasser zwar gemeinsam, sie vermischen sich jedoch nie. Gegen die Norm finden das Feuermädchen Ember und der Wasserjunge Wade aber zusammen und je mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto offensichtlicher werden ihre Gemeinsamkeiten. Der Film eignet sich perfekt für die gesamte Familie und zeigt, dass sich Gegensätze eben doch anziehen.

16. August: «The Flash»

In dem Actionfilm setzt Barry, der schnellste Mann der Welt, seine Superkräfte ein, um in der Zeit zurückreisen zu können. Beim Versuch, seine Familie zu retten, verändert er aber die Gegenwart. «The Flash» sieht sich mit der Rückkehr von General Zod konfrontiert. Barry sieht nur eine einzige Möglichkeit, die Welt zu retten: Er muss einen Batman aus dem Ruhestand holen und einen gefangenen Kryptonier befreien. «The Flash» überzeugt mit einer hochkarätigen Besetzung: Ezra Miller (30) spielt an der Seite von Ben Affleck (50) und Michael Keaton (71).

20 Minuten ist Medienpartner des Allianz Cinemas.