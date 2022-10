Deutschland 2024: Diese Horror-Gruppe droht der Nati in der EM-Quali

Am Sonntag werden die Qualifikations-Gruppen zur EM 2024 in Deutschland ausgelost.

Weil die Nati in der Nations League die Klasse halten konnte, befindet das Team von Trainer Murat Yakin (48) in Lostopf 1. «Die Listung in Topf 1 zeigt die konstant gute Arbeit der letzten Jahre auf», heisst es aufseiten des SFV. Und: «Das kann letztlich ein entscheidender Vorteil sein.» Dennoch warten auch in der jetzigen Konstellation unter anderem ein paar harte Brocken – auch wenn sich jeweils die Gruppensieger und -zweiten direkt qualifizieren. 20 Minuten malt drei Szenarien.