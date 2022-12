Die 8 spektakulärsten Strassen der Welt

Liebst du es auch, die Musik im Auto so richtig laut aufzudrehen, deine Haare im Wind flattern zu lassen und die vorbeiziehende Landschaft zu bewundern? Egal ob nur in deiner Imagination oder als Ferienidee für das Jahr 2023 : Diese acht Strassen sind die perfekte Kulisse für einen Roadtrip.

Was darf auf keinem Roadtrip fehlen?

Norwegen: Atlantik-Strasse

Glitzerndes Wasser, tosende Wellen und raue Landschaft: Die über acht Kilometer lange Atlantik-Strasse schlängelt sich zwischen Inseln, Holmen und Schären über acht Brücken. Nicht umsonst wurde sie in Norwegen zum Bauwerk des Jahrhunderts gekrönt und ist Teil der nationalen Touristenstrassen des Landes.

Schweiz: Furkapass

Der Furkapass verbindet Andermatt im Kanton Uri mit Gletsch im Kanton Wallis und bietet während der Fahrt atemberaubende Ausblicke auf Gletscher, zerklüftete Berggipfel und malerische Waldgebiete. James-Bond-Fans dürfte dieser jedoch nicht nur wegen der Aussicht ein Begriff sein: 1964 jagte Sean Connery in seinem Aston Martin DB5 im Film «Goldfinger» über den Schweizer Alpenpass und machte ihn weltberühmt.

Australien: The Great Ocean Road

An der Südwestküste Victorias verläuft die bekannte Great Ocean Road, die dir bestimmt den Atem stocken lässt. Eine steilabfallende Küstenlandschaft enthüllt den windgepeitschten Ozean in all seinen Blautönen. Ein unglaublicher Kontrast zu der Weite der australischen Landschaft.