Interlaken BE – Diese Indizien deuten darauf hin, dass die Profiboxerin ihren Mann erschlug

Was geschah am 17. Oktober 2020 in der Wohnung über dem Restaurant Des Alpes in Interlaken BE? Viviane O. ist eine bekannte Profiboxerin aus Oberried, die 2018 Weltmeisterin im Superfedergewicht wurde. Die alleinerziehende Mutter brasilianischer Herkunft betrieb ihr eigenes Boxstudio und arbeitete gleichzeitig als Kellnerin. Bis sie ihren Ehemann tot in seiner Wohnung in Interlaken vorfand, wie sie beteuert. Seit über einem Jahr sitzt sie nämlich wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.