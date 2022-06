Kunstszene auf Instagram: Diese Influencer tummelten sich auf der Art Basel

Neben der Schweizer Influencerin Kate C. haben sich auch einige internationale Influencerinnen am vergangenen Wochenende in Basel blicken lassen.

Am vergangenen Wochenende fand wieder die Art Basel statt. Die wichtige Kunstmesse, die jährlich in Basel und mittlerweile auch in Miami, Hongkong und ab diesem Jahr auch in Paris stattfindet, vereint Kunstwerke von über 4000 Künstlerinnen und Künstlern der ganzen Welt. Laut der Basler Zeitung tummelten sich in diesem Jahr 70’000 Kunstinteressierte am Basler Messeplatz.