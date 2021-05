Nicht nachmachen - Diese Instagram-Story lässt iPhones und iPads einfrieren

Dem Scherz zum Opfer gefallen sind bereits unzählige Userinnen und User. Auf Twitter sind Klagen und Warnungen von Menschen zu finden, die ihr Gerät vollkommen eingefroren haben – nicht einmal mehr die Power-Taste hat irgend eine Wirkung gezeigt. Beim Twitter-User @ONIKASTOE hat dies zu einer Schrecksekunde geführt. Er schreibt «Ihr solltet wirklich nicht auf pgtalals Instagram-Highlights schauen, mein ganzes Handy ist eingefroren und mein Herz ist mir in die Hose gerutscht. Ich bin in Panik verfallen.»

Grund unklar

Weshalb es aufgrund dieser Instagram-Story zum Absturz der Apple-Geräte kommt, ist unklar. Ein weiterer Twitter-User stellt aber eine Vermutung dazu auf: «Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um einen binären Exploit handelt. Ich habe die Informationen zum Foto runtergeladen und sehe einen langen String an Daten.» Was der User damit meint, ist, dass das Bild beim Laden einen binären Code – also eine Art Befehl – auf dem Telefon ausführt, der das Gerät zum Stillstand bringt.

Was, wenn das Telefon eingefroren ist?

Nicht das erste Beispiel

Anders als bei der Instagram-Story waren die Geräte mit dem Berg-Foto aber nicht mehr so leicht zu retten. Vielen Nutzerinnen und Nutzern blieb nur das vollständige Löschen und Neu-Aufsetzen ihres Smartphones. Laut 9to5google.com dürfte das Abstürzen in diesem Fall mit dem Farbraum des Bildes zu tun haben. So befinde sich das Bild im RGB-Farbraum, das Betriebssystem Android bevorzuge jedoch den sRGB-Farbraum. Auf Android 11 konvertiere das System den Farbraum, auf Android 10 nicht. So könnten auch andere Bilder die gleichen Probleme verursachen.