WEF Davos: Diese Topshots trifft der Bunderat

Finnlands Premierministerin Sanna Marin wird sich am WEF mit Alain Berset treffen.

Auch der Schweizer Bundesrat hat am WEF diverse Treffen geplant.

In Davos treffen sich rund 3000 führende Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Am Dienstag beginnt das Weltwirtschaftsforum WEF .

Am Dienstag wird Bundespräsident Alain Berset gemeinsam mit Gründer Klaus Schwab das WEF in Davos eröffnen. Danach stehen für die Bundesratsmitglieder einige Termine an, wie der Bund mitteilt. Hier siehst du ein paar der internationalen Topshots, mit denen Treffen anstehen.