Nationalstrassen – Diese Investitionen plant der Bundesrat für die Nationalstrassen

An seiner Sitzung vom Mittwochnachmittag hat der Bundesrat den Zahlungsrahmen für Betrieb, Unterhalt und Anpassungen auf den bestehenden Nationalstrassen für die Zeit von 2024-2027 festgelegt. Das Budget beträgt etwa 8,4 Milliarden Franken. Im Rahmen des Strategischen Entwicklungsprogramms Nationalstrassen (STEP) möchte er fünf baureife Erweiterungsprojekte in den Ausbauschritt 2023 aufnehmen. Dafür beantragt er beim Parlament 4,3 Milliarden Franken. Ziel sei es, die Sicherheit der Nationalstrassen zu erhöhen, die Umweltauswirkungen zu reduzieren und den Verkehrsfluss zu verbessern.

Betrieb und Unterhalt im Fokus

Um den Wert des bestehenden Strassennetzes beizubehalten, soll weiterhin genügend in Betrieb und Unterhalt investiert werden. Dazu zählen unter anderem Schnellladestationen für Elektroautos, Lastwagen-Abstellplätze und Schwerverkehrskontrollzentren. Den Finanzbedarf dafür gibt der BR als 2,086 bis 2,131 Milliarden Franken pro Jahr, also für den Zeitraum von 2024–2027 rund 8,4 Milliarden Franken an. Der Löwenanteil entfällt mit 1,113 bis 1,139 Milliarden Franken pro Jahr auf die Erhaltung der Nationalstrassen und ihrer technischen Einrichtungen.

Effizientere Nutzung der bestehenden Infrastruktur

Der zunehmende starken Auslastung der Nationalstrassen will der Bund primär mit einer effizienteren Nutzung der bestehenden Infrastruktur begegnen. Dazu gehört insbesondere die Realisierung von zusätzlichen Geschwindigkeitsharmonisierungsanlagen sowie die Anpassung der Verkehrsregeln, wie zum Beispiel die Erlaubnis, an Kolonnen rechts vorbeizufahren, oder die Anwendung des Reisverschlussprinzips im Vorfeld eines Fahrstreifenabbaus.

Fünf Erweiterungsprojekte gehen in nächste Phase

Im Rahmen des STEP Nationalstrasse will der BR Erweiterungsprojekte vorantreiben. Fünf Projekte (N1 Wankdorf – Schönbühl, N1 Schönbühl – Kirchberg, N1 Rosenbergtunnel in St. Gallen, N2 Rheintunnel in Basel sowie N4 Fäsenstaubtunnel in Schaffhausen) sind genügend weit fortgeschritten, um in den nächsten vier Jahren baureif zu sein. Darum schlägt der BR vor, sie in den Ausbauschritt 2023 aufzunehmen und definitiv zu beschliessen. Für die Realisierung dieser Projekte beantragt der Bundesrat dem Parlament einen Verpflichtungskredit von 4,002 Milliarden Franken brutto.