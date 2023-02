6,5 Millionen: Villa mit italienischer Strasse im Garten steht zum Verkauf

Das Anwesen, inklusive Mini-Italien, steht derzeit zum Verkauf. Es befindet sich in einer geschlossenen Wohnanlage und hat unter anderem sechs Schlafzimmer, ein Gym und einen Pool. Die nachgebaute italienische Strasse befindet sich in einem breiten Lichtschacht.

Kopfsteinpflaster und Bistros

Ein Blick in die «Strasse» zeigt, wie echt alles wirkt: Es gibt Kopfsteinpflaster und Ladenfronten, inklusive Türen und Fenstern, und sogar Bistrotische und Stühle. Über dem Eingang hängt ein Schild mit dem Strassennamen: «Via Di Pietra», was sich mit «Steinweg» übersetzen lässt. Inspiration dafür war der Nachname des Paares.

Läden nach Kindern benannt

Die Fake-Läden in der Strasse sind nach den Kindern der Stones benannt: So gibt es das «Ristorante Jaredino» für Sohn Jared, den Käse- und Weinshop «Chez Andre» für Sohn Andy und den Schokoladenshop «Allison Cioccolato» für Tochter Allison. Die Strasse soll eine Hommage an Italien sein und an all die Dinge, die die Familie an dem Land besonders liebt.