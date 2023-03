Mira Murati: Wer ist die Frau hinter ChatGPT?

In Albanien aufgewachsen

Mira Murati kam 1988 in Albanien zur Welt. Schon seit Kindertagen zeigt sie ein erhöhtes Interesse für Mathematik und deren praktische Anwendung. Es zeigte sich jedoch ein Problem: «Als ich in Albanien aufwuchs, gab es nicht viele Möglichkeiten, die Theorie in die Praxis umzusetzen», erklärte Murati in einem Youtube-Video.