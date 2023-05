Kajaks sollen die Speerspitze der ukrainischen Gegenoffensive bilden

Ein Teil der geplanten ukrainischen Gegenoffensive soll offenbar per Kajak über den Fluss Dnipro erfolgen.

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für eine grossangelegte ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes: Westliche Militärs trainieren ukrainische Soldaten, während weiter Waffen und Hilfsgüter in die Ukraine fliessen. Mit dem Gegenschlag zielt das ukrainische Militär darauf ab, mittlerweile befestigte russische Verteidigungslinien zu durchbrechen und zu einem möglichst weitreichenden Kollaps der russischen Armee zu führen.

Erste ukrainische Kajaks haben Dnipro schon überquert

Jetzt wird klar: Eine erste Speerspitze der Gegenoffensive wird wohl über den Fluss Dnipro erfolgen, wo Russland vor allem im südlichen Teil des Landes bis ans rechte Ufer vorgestossen ist und den Fluss an einzelnen Orten zeitweise gar überquert hatte. So etwa im gleichnamigen Ort Dnipro, wo eine vorhergegangene Gegenoffensive die russischen Besatzer im November 2022 erfolgreich zurückschlug .

Bereits in den vergangenen Tagen haben ukrainische Spezialeinheiten den Dnipro an mehreren Stellen überquert, wie «Bild» schreibt. Dabei sollen sie unter anderem das Dorf Datschy befreit haben. Bei den Flussüberquerungen handle es sich demnach um einen gross angelegten Plan, um auch die rechte Flussseite nach über 14 Monaten Krieg endlich wieder vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen.

Westliche Militärs unterstützen bei Ausbildung

Auf Bildern und Videos, die der Zeitung vorliegen, ist zu sehen, wie ukrainische Soldaten in Vollmontur in der Benutzung der Kajaks ausgebildet werden. Laut «Bild» soll dabei auch ein Deutscher involviert sein. Die Boote wurden in der Ukraine gefertigt und sind zerlegbar, um einen Transport ungeachtet des Geländes zu ermöglichen.