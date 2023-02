Ukraine-Krieg: Diese Kampfjets sind im Einsatz

Die Verluste an Kampfjets sind im Ukraine-Krieg auf beiden Seiten hoch. Dieses Video zeigt Trümmerteile einer russischen SU-35, die im Juli 2022 von ukrainischen Bodentruppen abgeschossen worden sein soll.

Russland plane eine Offensive aus der Luft, berichtete die «Financial Times» diese Woche unter Berufung auf Geheimdienstkreise. «Die russischen Bodentruppen sind grösstenteils aufgebraucht. Es sieht ganz so aus, als würden sie den Krieg nun in einen Luftkampf verwandeln», zitiert die Zeitung einen Insider. Ob es wirklich dazu kommt, ist unklar. Die USA erklärten zuletzt, dass sie keinen grossen russischen Luftangriff erwarteten.

Überhaupt hat Moskau seine zahlenmässig weit überlegenen Luftstreitkräfte in der Ukraine bisher recht zurückhaltend eingesetzt. So ist es der russischen Luftwaffe bisher nicht gelungen, die Lufthoheit über der Ukraine zu erlangen. Das dürfte auch der gut funktionierenden ukrainischen Luftabwehr zu verdanken sein, die sich auf S-300-Boden-Luft-Raketen und Luftabwehrsysteme aus Nato-Beständen stützt.

Unklar ist, wie viele Flugzeuge bisher abgeschossen wurden. Laut ukrainischen Angaben hat Russland bisher rund 300 Flugzeuge verloren , was aber nicht unabhängig überprüft werden kann. Die Verluste dürften auf jeden Fall auf beiden Seiten mehrere Dutzend betragen. Doch welche Kampfflugzeuge stehen den beiden Kriegsparteien zur Verfügung? Eine Übersicht:

Von beiden Ländern eingesetzte Kampfflugzeuge

MiG-29 Als ehemalige Sowjetrepubliken setzen sowohl Russland wie auch die Ukraine über weite Strecken die gleichen Typen ein. Dazu gehört die MiG-29, die von der Sowjetunion 1982 in Dienst gestellt wurde. Das Mehrzweckkampfflugzeug wurde als Antwort auf die amerikanischen F-15- und F-16-Kampfjets entwickelt und ist in erster Linie für den Luftkampf vorgesehen. Sie kann aber auch mit Luft-Boden-Lenkflugkörpern und gelenkten Bomben bestückt werden. Geschwindigkeit: Mach 2,1 (2230 km/h) bis Mach 2,3 (2445 km/h). Waffenlast: rund 5000 Kilogramm. Tech. Sgt. Charles Vaughn/PD

SU-27 Die SU-27 wurde parallel zur MiG-29 entwickelt und 1985 in Dienst gestellt. Sie ist ein Luftüberlegenheitsjäger, kann je nach Version aber auch Ziele am Boden bekämpfen. Sie wurde als erstes sowjetisches Kampfflugzeug mit Fly-by-Wire-Steuerung ausgestattet. Geschwindigkeit: Mach 2,15 (2284 km/h) bis Mach 2,35 (2496 km/h) Waffenlast: 6000 bis 8000 Kilogramm

Dave_S. from Witney, England/CC BY 2.0

Ministry of Defense of Ukraine/CC BY-SA 2.0

SU-25

Das Erdkampfflugzeug wurde 1981 in Dienst gestellt. Es verfügt über eine starke Panzerung aus Stahl und Titan, was Angriffe auf niedriger Flughöhe und unter starkem Abwehrfeuer erlaubt. Die SU-25 kann zudem auf wenig ausgebauten Flugfeldern nahe der Front landen und so schnell auf die Anforderung von Luftunterstützung für Bodentruppen reagieren.

Geschwindigkeit: 975 km/h

Waffenlast: 4400 Kilogramm