Kantonsranking - Diese Kantone schneiden im Wettbewerbsvergleich am besten ab

Zug, Basel-Stadt und Zürich liegen an der Spitze.

Wer in den Kantonen Zug, Basel-Stadt oder Zürich wohnt, hat bessere Aussichten als anderswo. Diese Kantone sind die wettbewerbsfähigsten des Landes. Dies geht aus einer Studie der UBS hervor, die die Grossbank am Mittwoch vorstellte.

Der kantonale Wettbewerbsindikator analysiert, wie wettbewerbsfähig die einzelnen Kantone langfristig sind. Er zeigt zudem auf, wie das Potenzial eines Kantons aussieht, um wirtschaftlich stärker zu wachsen. Es geht also unter anderem um Faktoren wie Steuern, Infrastruktur, Arbeitsplätze, Absatzmärkte, Wettbewerb, Innovation und Erreichbarkeit. Dafür verteilen die Studienautoren und Studienautorinnen Punkte zwischen 0 und 100. Laut dem Indikator wachsen wettbewerbsstarke Kantone stärker als die Gesamtwirtschaft der Schweiz. Hingegen wachsen Kantone, die eher wettbewerbsschwächer sind, eher unterdurchschnittlich.

Hinter dem Spitzentrio folgen der Aargau, Schwyz und die Waadt. Am stärksten verbessert hat sich der Kanton Solothurn. Das hängt mit den Steuern zusammen, wie die UBS mitteilt. Konkret hat Solothurn die Unternehmenssteuern reduziert.

Regionale Unterschiede

Teils gibt es grosse regionale Unterschiede – so beispielswiese in den Kantonen Bern und Waadt. Dort wachsen die städtischeren Regionen um die Städte Bern und Lausanne stark. Sie bieten viele Arbeitsplätze und sind gut erreichbar. Anderseits gibt es in diesen beiden Kantonen auch ländlichere Gebiete, wie etwa die Region Saanen-Obersimmental sowie Pays d’Enhaut, die eher gering wachsen.