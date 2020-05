Zwei Millionen Anträge

Diese Kantone sind besonders von Kurzarbeit betroffen

Fast zwei Millionen Anträge für Kurzarbeit wurden in der Schweiz bisher gestellt. Betroffene machen vom Lohnrechner von 20 Minuten Gebrauch.

In Basel-Stadt und Graubünden wurde der Rechner relativ wenig genutzt. Die grossen regionalen Unterschiede deuten laut Kurt Schmidheiny, Professor für Ökonomie und Angewandte Ökonometrie an der Universität Basel, daraufhin, dass die Kantone unterschiedlich schwer von Kurzarbeit betroffen sind: «In Basel-Stadt sind wegen der grossen Bedeutung der Pharmabranche und des Gesundheitswesens wenig Berufe in ihrer aktuellen Tätigkeit eingeschränkt. Demgegenüber sind Uri und Appenzell Innerrhoden am stärksten durch den Lockdown eingeschränkt.»