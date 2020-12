Wenn am Dienstagmorgen Passanten in Basel auf einem Trottoir ausgerutscht sind, dann war daran nicht das Tiefbauamt schuld, das Basels Strassen von Schnee und Eis befreit. Dann war es ein Hauseigentümer, der vom Wintereinbruch überrascht wurde. Denn in Basel gilt, wie auch an vielen anderen Orten: «Hauseigentümer müssen bei Schnee und Eis dafür sorgen, dass vor ihrer Liegenschaft Fussgänger gefahrlos gehen können», wie das Tiefbaumt in einer Medienmitteilung vom Dienstag festhält.