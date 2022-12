Basel: Diese Karte muss jetzt jeder Hauseigentümer kennen

Weisses Erwachen am Freitag in Basel. Für Grundeigentümer ist die Schneepracht allerdings kein Segen, sie müssen sich in Basel selbst um die Schneeräumung auf den angrenzenden Trottoirs kümmern. Der Winterdienst des Tiefbauamts kümmert sich nur um die Strassen und Plätze. Wem in Basel Grund gehört, der musste am Freitag also früh aufstehen.