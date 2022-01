Arbon TG – «Diese Katze ist eine Legende»

Die Katze Paulina besucht täglich verschiedene Geschäfte in Arbon.

In manchen Geschäften freut man sich über sie, in anderen ist sie nicht erwünscht.

Ein News-Scout hat die Katze in einem Geschäft entdeckt und sich erschreckt.

In Arbon gibt es eine tierische Stadtprominenz. Die Katze Paulina zieht durch die Gassen und besucht verschiedene Einkaufsläden und ein Fitnesscenter. News-Scout A. Grüninger hat die Katze in den Regalen eines Einkaufsladens entdeckt und sich erschreckt. «Ich dachte zuerst, dass es sich um einen Ladenscherz der Mitarbeitenden handelt», sagt Grüninger. Als ihm dann klar wurde, dass es sich um eine echte Katze handelt, fand er diese sehr süss.

«Meistens nutzt die Katze den Moment, wenn Kundinnen und Kunden den Laden betreten und schlüpft dann quasi mit rein», sagt eine Sprecherin von Interdiscount. Besonders bei Kindern soll die Katze sehr gut ankommen. «Bisher hat sie niemanden gestört und durfte auch mal im Laden bleiben, wenn sie das wollte», so die Sprecherin weiter.

Hat Paulina kein Zuhause?

«Paulina besucht uns zurzeit fast täglich», sagt Patric Hill, Clubmanager vom Simplyfit in Arbon. Die Katze nehme den normalen Kundeneingang und ziele schnurstracks auf das Büro des Centers zu. In einem Körbchen dürfe sie ein Schläfchen halten, so lange sie möchte. «An einem Abend hat uns sogar die Besitzerin der Katze angerufen und nachgefragt, ob sie noch bei ihnen sei», sagt Hill.