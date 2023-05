Hygiene beim Reisen: Diese Dinge im Flugzeug solltest du vermeiden

Das Kabinenpersonal jettet in seinem Berufsalltag um die Welt und verbringt dabei Unmengen von Stunden im Flugzeug. Kein Wunder, dass sie dabei ganz genau wissen, welche Dinge in der Kabine sauber sind – und welche eher nicht . Auf Social Media lassen sich zahlreiche Tipps dazu finden, die du bei deiner nächsten Reise im Hinterkopf haben solltest.

Mich ekelt das Fliegen richtig! Deshalb desinfiziere ich immer alles und berühre möglichst nichts. Wenn ich nicht gross darüber nachdenke, ist es okay. Sobald ich es mir mit meinen Snacks und meinem Film gemütlich gemacht habe, geht es. Pudelwohl – ich fliege meistens Business Class. Ich bin recht unkompliziert und ekle mich nicht so schnell.

Lehne deinen Kopf nicht am Fenster an

«Schlafe nicht mit dem Kopf am Fenster ein», warnt der Flugbegleiter Tommy Cimato auf Tiktok. «Du wirst weder die erste noch letzte Person sein, die das getan hat, und du weisst nicht, wie viele andere Menschen und Kinder das Fenster mit mehr oder weniger sauberen Händen berührt haben.»

Genau das Gleiche gelte auch für den Spül-Knopf auf der Flugzeugtoilette. Der Rat von Tommy Cimato: Fasse die Spülung nur mit einem Stück Papier an.

Reise nicht in kurzen Hosen und barfuss

Auch wenn du an eine exotische Destination reist und es kaum erwarten kannst, bei über 30 Grad am Strand zu liegen: Schmeiss dich nicht schon vor dem Flug ins Ferienoutfit inklusive kurzer Hosen.

Auch wenn dein Reiseziel an der Wärme liegt: Zieh besser lange Hosen zum Fliegen an.

Bewahre nichts in der Sitztasche auf

Auch auf der Plattform Reddit sind Tipps zu finden. Einer davon lautet, nichts in den Sitztaschen aufzubewahren. Der Grund: Diese werden zwar vom Müll befreit, sollen allerdings nicht gereinigt werden. Alle Bakterien vom schmutzigen Taschentuch bis zur Kotztüte oder dem halb gelutschten Bonbon lagern sich demzufolge dort ab – appetitlich.

Finger weg von heissen Getränken an Bord

Gemäss Kat Kamalani, einer ehemaligen Flugbegleiterin, kann es bei manchen Fluggesellschaften sein, dass die Wassertanks an Bord nicht regelmässig gereinigt werden. Ausserdem koche das Wasser in luftiger Höhe nicht gut genug, um alle Keime abzutöten. «Bestelle besser Getränke in der Dose oder einer geschlossenen Flasche», rät die US-Amerikanerin auf Tiktok.