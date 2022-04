Porzellan-Trends 2022

Wie sieht es in deinem Küchenschrank aus – hast du ebenfalls deine Liebe für geblümte Tassen oder Flomi-Fünde entdeckt oder ist es ein Sammelsurium aus alten WG-Stücken?

Die Pastell-Pandemie

Corona hat unseren Fokus in den letzten Jahren nach innen auf unsere vier Wände gelenkt. Websites für Einrichtungsartikel kamen mit ihren Auslieferungen kaum hinterher – uns allen fiel auf, was zu Hause alles noch so fehlt.