Diese Kette ist zum Abschlecken

Während genau so einer Nacht kam dem Design-Duo Laila El Mehelmy und Ariel Claudet die Idee zum Collier. Der Architekt und die Schmuckdesignerin tanzten im Sommer in der grössten Hitzewelle des Jahres in einem Berliner Club, als alle Nachtschwärmer Eiswürfel auf ihre Haut legten, um sie zu kühlen.