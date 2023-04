Diese KI macht dich auf Fotos nackt – die Risiken sind enorm

Die künstliche Intelligenz sorgt immer wieder für Gesprächsstoff rund um Ethik und Privatsphäre. Der Mensch als Operator kann die KI auch missbräuchlich verwenden , so entstehen Modelle, die den Datenschutz komplett ignorieren. Mittlerweile kann KI mit Texteingabe realistische Bilder generieren und bestehende Bilder manipulieren: So gibt es neu auch Tools, die Menschen auf Social-Media-Fotos komplett nackt darstellen können.

Diese Webseiten funktionieren oft gegen eine Gebühr, dabei kann jedes Foto hochgeladen werden. Dieser Service befindet sich aktuell in einer Grauzone, denn eine spezifische Regelung zu Nackt-KIs gibt es noch nicht. Aber: Der Nutzer selbst macht sich mit dem Upload datenschutzrechtlich strafbar, wenn Bilder hochgeladen werden, an denen man keine Urheberrechte hat.

So schreibt eine Vielzahl dieser Auszieh-KIs in den Nutzungsbedingungen: «Indem Sie eine Datei oder einen anderen Inhalt hochladen, sichern Sie uns zu und gewährleisten, dass Sie damit nicht die Rechte anderer verletzen und die Datei oder den anderen Inhalt, den Sie hochladen, selbst erstellt haben oder anderweitig über ausreichende Rechte am geistigen Eigentum verfügen.»

Risiko Kinderpornografie

So wird sogar in weiteren Klauseln erwähnt, dass extreme Verstösse, wie das Hochladen von Kinderpornografie, von den Seiten an die Behörden gemeldet werden. Umso wichtiger sei es also, dass Eltern die Privatsphäre und Sicherheit ihrer Kinder auf Social Media gewährleisten und bewusst entscheiden würden, welche Fotos hochgeladen würden, so Yvonne Staldimann von der Plattform Jugend und Medien.