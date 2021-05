Vom Schöpfer der Mona Lisa : Diese kleine Bären-Skizze soll bis zu 15 Millionen Franken bringen

Sie ist nur rund sieben mal sieben Zentimeter gross, aber äusserst begehrt: Die Skizze eines Bärenkopfes, die Leonardo da Vinci zeichnete, wird vom Auktionshaus Christie’s auf acht bis zwölf Millionen Pfund geschätzt.

Derzeit ist die Zeichnung bei Christie’s in New York zu sehen. Unter den Hammer kommt sie dann anfangs Juli in London.

Ein kleiner Bär zum grossen Preis: Die Skizze, die von Leonardo da Vinci (1452 bis 1519) stammt, dürfte eines der teuersten Werke werden, die je vom italienischen Maler geschaffen wurden. Das Werk mit dem lapidaren Titel «Bärenkopf» misst laut CNN nur rund 51 Quadratzentimeter, soll an der Auktion in London aber einen Preis zwischen 8 und 12 Millionen Pfund (10 bis 15 Millionen Franken) einbringen.

Das Werk, das mit einem sogenannten Silberstift auf grundiertem Papier gezeichnet wurde, wechselte laut dem Auktionshaus in den letzten Jahrhunderten mehrfach den Besitzer. Christie’s versteigerte es schon einmal im Jahr 1860: Damals betrug der Erlös 250 Pfund, was in heutiger Währung etwa 400 Franken entspricht. Es wurde seit da an namhaften Ausstellungen in London, Abu Dhabi und Sankt Petersburg gezeigt.