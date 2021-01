Barbara Rutsch und ihr Verein Handicapcats versuchen, für schwer vermittelbare Stubentiger ein neues Zuhause zu finden. Links im Bild: Kater Timo, der an Gingivitis leidet (meist bakteriell verursachte Zahnfleischentzündung). Ebenfalls zu vermitteln sind:

Bagheera leidet seit letztem Sommer an epileptischen Anfällen. Der Körper des erst dreijährigen Freigängers versteift sich in solchen Momenten, der Mund beginnt zu zittern, er sabbert und manchmal verliert er auch etwas Urin. Mithilfe von Medikamenten sind die Anfälle zwar schwächer geworden, doch seit der Erkrankung ist das Leben mit Kindern für Bagheera zu stressig.

Corona: Mehr «unsaubere» Büsi abgegeben

Häufig gesellen sich zum Alter Gebrechen und Krankheiten, von der Schilddrüsen-Überfunktion über Niereninsuffizienz bis hin zu Blind- und Taubheit. «Die Behandlung kann schnell ins Geld gehen und nicht jeder Besitzer ist bereit, die Kosten auf sich zu nehmen», weiss die 47-Jährige. Der Vierbeiner landet in der Folge beim Tierarzt, und von dort – gibt es keinen triftigen Grund, ihn einzuschläfern – in einer der schweizweit zwölf Pflegestellen von Handicapcats.

Am schwierigsten zu vermitteln seien Katzen, die – zum Beispiel infolge einer Nervenverletzung durch einen Unfall – inkontinent geworden seien. «Niemand will ein Büsi, das in die Wohnung pinkelt», sagt Rutsch, die auf einem Bauernhof zusammen mit vielen verwilderten Katzen aufwuchs. Seit der Corona-Pandemie seien überdurchschnittlich viele nicht stubenreine Tiere abgegeben worden: «Durch das häufige Zuhausesein haben die Leute die Unsauberkeit wohl weniger ertragen.»