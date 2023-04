Krankenversicherung: Viele Neukunden für KPT – diese Kassen verlieren

Krankenkasse wächst um ganze 50 Prozent

«Viele werden wieder abspringen»

Ein so lebendiger Wettbewerb zwischen den Kassen ist laut Schneuwly durchaus sinnvoll. Das Problem seien aber politische Eingriffe in die Reserven, durch deren rascher Abbau es in der Vergangenheit immer wieder zu Prämienschocks kam. «Und je stärker die Prämien steigen, desto mehr wechseln die Krankenkasse», so Schneuwly.