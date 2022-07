Zürich: «Diese Krebsbehandlung könnte mein Leben retten» – Iwan (15) sammelt Geld

Iwan (15) hat Knochenkrebs – er setzt nun all seine Hoffnung auf eine Immuntherapie in den USA.

Seine Mutter wollte das nicht hinnehmen. Sie suchte deshalb nach neuen Therapien und wurde fündig. In einem Spital in North Carolina wird eine Immuntherapie namens Car-T-Zell-Therapie durchgeführt, für die Iwan geeignet wäre. Dabei werden weisse Blutkörper eines Patienten im Labor so verändert, dass sie Krebszellen angreifen. «Diese Behandlung könnte mein Leben retten.» In der Schweiz ist diese Therapie laut Iwan für seine Tumorart noch nicht möglich.

Bereits 84’000 Franken gesammelt

Die Familie reist in wenigen Tagen in die USA. Sie soll zwölf Wochen in North Carolina verweilen. «Ich bin etwas nervös. Ich war noch nie in den USA und kenne das System dort nicht. Die Ärzte scheinen aber sehr nett. Ich fühle mich in guten Händen.»