Umweltkatastrophen: Diese Kriege, Krisen und Katastrophen halten die Welt in Atem

1 / 9 Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat den Krieg zurück nach Europa gebracht. Im Bild: Prorussische Truppen feuern am 6. Juni in Popasna eine Haubitze in Richtung ukrainischer Truppen ab. IMAGO/SNA Auch in Afghanistan hat sich der Krieg seit dem Abzug der US-Truppen wieder verschlimmert. Die Taliban versprach zunächst, gemässigter vorzugehen als noch während ihrer Herrschaft zwischen 1996 und 2001. Doch nur ein Jahr später sehen Frauen und Kinder ihre Rechte erneut stark eingeschränkt. AFP Auch Umwelt-Extremereignisse machten der Welt zu schaffen. In der Schweiz trockneten diesen Sommer mehrere Flüss aus, im Bild die Töss am 12. Juli. 20 min/Ela Çelik

Darum gehts Kriege, Spannungen, die Energiekrise und Umweltkatastrophen halten die Welt in Atem.

Politische und wirtschaftliche Entscheidungen verstärken Hungersnöte und führen zu Flüchtlingsströmen.

Eine Übersicht über die sozialen und klimatischen Brandherde, die die Welt derzeit beschäftigen.

Der Krieg in der Ukraine führt zu immensem menschlichen Leid. Hunderttausende sind auf der Flucht, ganz Europa kämpft mit einer Energiekrise. Doch auch andere Konflikte, Umweltkatastrophen und Hungersnöte haben in den letzten Jahren Tausende Menschenleben gekostet. Eine unvollständige Aufzählung.

Kriege und Konflikte

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine schockierte die Welt. In Europa herrscht wieder Krieg. Gräueltaten an Zivilisten, immense Zerstörung und Hunderttausende Geflüchtete sind die Folge. Doch auch die Kriege in Afghanistan, dem Jemen, in Myanmar oder in Äthiopien verschlimmern sich. Gemäss der UN gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr so viele gewaltvolle Konflikte wie jetzt. Erstmals seit dem Kalten Krieg könnte auch die Zahl der Atomwaffen bald wieder zunehmen.

Dürren

Die Schweiz und Europa erlebten einen Dürresommer. Eine Hitzewelle jagte die nächste, Ernteausfälle und Probleme bei der Energieproduktion waren die Folge. Schiffe konnten den Rhein nur noch mit geringer Fracht passieren. Fische verendeten zu Zehntausenden. Über Monate herrschte Waldbrandgefahr. In Mendrisio im Tessin war es verboten, mit Trinkwasser den Garten zu wässern, das Auto zu waschen oder Schwimmbecken zu füllen. Norditalien trocknete aus und war auf Wasser aus der Schweiz angewiesen.

Auch China hatte mit schweren Dürren zu kämpfen. Der geringe Pegelstand in einigen Flüssen beeinträchtigte die Stromproduktion und somit die Wirtschaft. Unternehmen wurden aufgefordert, ihren Strom zu rationieren und Einkaufszentren verkürzten die Ladenöffnungszeiten, um den Stromverbrauch von Klimaanlagen zu reduzieren.

Hungersnöte

Laut der UN litt 2021 jeder zehnte Mensch an Hunger – und die Situation dürfte sich laut der Welthungerhilfe weiter verschlechtern. Die steigenden Preise durch den Ukraine-Krieg und Extremwetterereignisse verschärfen auf der ganzen Welt Hungersnöte. Die Ernährungssicherheit für Millionen von Menschen ist in Gefahr, was auch soziale Unruhen zur Folge haben könnte.

Überschwemmungen

In der Schweiz kam es im Sommer 2021 zu verheerenden Hochwassern. Besonders stark betroffen waren der Thunersee, der Neuenburger- und Bielersee sowie der Vierwaldstättersee. Rund um den Vierwaldstättersee führte das Hochwasser zu überschwemmten Strassen und Plätzen. Die Zentralschweizer Kantone stellten die Schifffahrt ein. Auch in Deutschland war der Sommer 2021 von extremen Dauerregen und Hochwasser geprägt. Mehr als 180 Menschen starben.

Pakistan leidet seit Mitte Juni unter ungewöhnlich starkem Monsunregen. Schon jetzt sind über 1100 Menschen ums Leben gekommen. Darunter über 340 Kinder. 33 Millionen Menschen sind von den Auswirkungen betroffen. Auch in England, Italien, Kroatien, Luxemburg, Österreich, Holland und Frankreich kam es jüngst zu Überschwemmungen.

Erdrutsche

Im August 2017 kam es bei Bondo im Kanton Graubünden zu einem der grössten Bergstürze der Schweiz. Dabei donnerten mehrere Millionen Kubikmeter Granit in die Tiefe. Der Bergsturz forderte acht Menschenleben. Im Juli lösten Regenfälle in Vaduz schwere Erdrutsche aus.

Am 30. Dezember 2020 kam es im norwegischen Ask zu einem Erdrutsch. Auf einer Fläche von 700 auf 300 Meter rutschte das Erdreich davon. Mehrere Häuser stürzten ein und 1000 Menschen mussten evakuiert werden. Es kamen mindestens drei Menschen ums Leben.

Am 3. Juli 2022 brach beim höchsten Berg der Dolomiten in Italien eine Eisplatte von einem Gletscher ab und stürzte als Lawine über eine Aufstiegsroute mit Bergsteigern. Elf Menschen kamen ums Leben, acht weitere verletzten sich.

Waldbrände

Aufgrund der Dürre in Europa kam es in Spanien zu so vielen Waldbränden wie nie zuvor. Rund 225’000 Hektar Wald verbrannten. In Frankreich verbrannten 50’000 Hektar Wald. Auch in Portugal wüteten Waldbrände, europaweit wurden 660’000 Hektar Wald vernichtet.

Von August 2019 bis März 2020 wüteten Waldbrände auf fast dem gesamten australischen Kontinent. Dabei wurden mehr als zwölf Millionen Hektar Land verwüstet. Mindestens 33 Menschen und schätzungsweise eine Milliarde Tiere kamen ums Leben.