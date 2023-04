5 unnötige Küchengadgets, die auch sinnvoll sind

Kochen kann eine Wissenschaft für sich sein – die richtigen Küchengeräte sind dabei eine grosse Hilfe. Je mehr Arbeit sie uns abnehmen, desto besser. Unter zahlreichen Gadgets tummelt sich zwar bestimmt der ein oder andere Staubfänger, doch selbst das am unnötigsten wirkende Gerät kann zum unverzichtbaren Equipment in der Küche werden. Diese auf den ersten Blick sinnlosen Küchengadgets sollten Hobbyköche und Hobbyköchinnen nicht missen.

Müeslischale mit besonderem Clou

Wer kennt das nicht: Spätestens beim letzten Löffel Müesli hat die Milch das Getreide so sehr aufgeweicht, dass von crunchy Cornflakes nichts mehr übrig ist. Die «Niemals matschiges Müesli»-Schale bringt hier die Lösung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schüsseln hat die Schale zwei separate Kammern, die das Müesli vor dem Aufweich-Tod im Milchbad retten sollen. Während des Essens löffelt man einfach eine Portion Müsli in die Milch und sorgt so dafür, dass das Müsli bis zum letzten Bissen knusprig ist.