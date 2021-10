Ordnung in der Küche – Diese Küchengeräte solltest du aussortieren

In der Küche ist es manchmal schwierig, das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe zu finden. Irgendwie kauft man ständig neue Utensilien, zumal verlockende Werbungen uns oft das Gefühl geben, auf ein bestimmtes Tool nicht verzichten zu können. Aber hin und wieder sind es stattdessen nutzlose Geräte, die wir schnell in einer Schublade vergessen. Wir haben eine kleine, nicht vollständige Liste aufgestellt, mit Dingen, die entweder unbedingt in die Küche gehören und mit anderen, die du weiterschenken kannst.