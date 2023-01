Für 2023: Diese Künstler musst du auf dem Musik-Radar haben

Die 20-Minuten-Radio-Hosts Moe, Andrea und Freezy hören sich täglich durch die beste neue Musik. Im Artikel blickt unser Radio-Team in die Zukunft: Von wem werden wir 2023 noch viel mehr hören?

Die britische Musikerin Rachel Chinouriri (24) wird in ihrer Heimat bereits als grosses Talent gehandelt. 2023 könnte ihr der internationale Durchbruch gelingen.

Das 20-Minuten-Radio-Team blickt in die Zukunft und teilt musikalische Highlights für 2023.

Geheimtipp: Rachel Chinouriri

In Grossbritannien zählt die Indie-Pop-Musikerin bereits zu den vielversprechendsten Newcomerinnen, spielte etwa am diesjährigen Glastonbury Festival und steht nun auf der renommierten «BBC Sound of»-Liste für 2023. Bisher veröffentlichte Rachel Chinouriri ein Mini-Album und mehrere EPS, zuletzt im Mai «Better Off Without».