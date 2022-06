Hochschule Luzern: Diese künstliche Intelligenz musste Jodeln lernen und soll nun DJs helfen

Musikforschende können für ihre Arbeit auf grosse Musiksammlungen zurückgreifen. So existieren etwa auch grosse Sammlungen an Jodelstücken. Nicht bei allen Liedern sind die Herkunft oder die Autoren bekannt.

An der Hochschule Luzern (HSLU) kommt bei verschiedenen Projekten immer wieder künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz. So haben HSLU-Forschende mithilfe von künstlicher Intelligenz etwa schon Bier kreiert oder einer KI beigebracht, Güselsäcke zu zählen , damit automatisiert Abfallmengen berechnet werden können.

Daniel Pfäffli und weitere HSLU-Mitarbeitende widmen sich der Musik: So hat ein Team kürzlich ein KI-Modell konzipiert, das erkennen soll, was in einem Musikstück passiert und dabei einzigartige Stellen herausfiltert, wie es auf der Webseite der HSLU heisst. So könne die KI behilflich sein, herauszufinden, was ein Lied einzigartig macht.