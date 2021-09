Pilotversuch in Graubünden - Diese Kuh ist mit GPS ausgestattet

Der GPS-Sender überträgt den Standort der Tiere alle 30 Minuten auf einen Server, zu dem die Tierhalter Zugang haben, sagt Projektleiter Peter Oberholzer. Jeweils um Mitternacht sendet der Server die Daten auf die App und Website von Outdooractive , was Wanderer und Sportlerinnen die Routenplanung vereinfache. «Zudem wurden an den Weidezugängen QR-Codes angebracht, die auf die Daten verweisen», sagt Oberholzer weiter.

Positives Zwischenfazit

Effizientes Netzwerk

Betrieben werden die Sender über ein sogenanntes «LoRaWAN-System», ein strahlungsarmes, breitflächiges Netzwerk, welches mittels Antennen das Versuchsgebiet in Flims, Laax und Falera abzudecken vermag. Das Netzwerk sei äusserst energieeffizient, was für den Pilotversuch von zentraler Bedeutung sei, sagt Oberholzer. «Dadurch können wir den Energieverbrauch gering halten, was häufige Aktualisierungen ermöglicht». Und weiter: «Mit genügend Antennen könnte man den ganzen Kanton abdecken».

Damit es so weit kommt, müsste aber eine Trägerschaft, zum Beispiel eine Bergbahn in der Region, das Projekt übernehmen und finanzieren. Für das Tiefbauamt ist das Projekt nämlich nun abgeschlossen. Eine solche Übernahme sei aber durchaus denkbar, sagt Oberholzer. «Einige Bergbahnen in der Region benutzen bereits dasselbe Netzwerk. Es müssten also lediglich die benötigten Antennen und Sender gekauft und installiert werden», sagt Oberholzer weiter.