Weniger Methan-Ausstoss

Diese Kuh-Maske soll die Umwelt retten

Mit einer Maske für Kühe will ein Unternehmen den Methan-Ausstoss reduzieren.

Diese Masken für Kühe will ein britisches Start-up auf den Markt bringen.

Das britische Start-up Zelp (zero emission lifestock project) will Masken für Kühe auf den Markt bringen. Das Ziel: Damit soll der Methan-Ausstoss verringert werden. Dafür testet die Firma zurzeit verschiedene Prototypen. Wie «Agrarheute» schreibt, seien die ersten Exemplare bereits in der Lage, rund 30 Prozent des Methans zu filtern. Der Wert soll aber auf 60 Prozent gesteigert werden.