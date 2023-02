Kurzhaarfrisuren 2023: Pixi, Short Mullet und platinblond

Trägst du deine Haare noch lang, träumst aber eigentlich schon ewig von einer Kurzhaarfrisur ? Oder willst du deinem herausgewachsenen, kurzen Schnitt wieder etwas neues Leben einhauchen? Dann heisst es jetzt weiterlesen: Wir haben Star-Coiffeur Martin Dürrenmatt in seinem Hair Atelier in Zürich besucht und nachgefragt, welche Kurzhaarfrisuren wir für 2023 auf dem Schirm haben sollten.

Der Experte erklärt den Hype

Wie kommt es, dass Kurzhaarfrisuren plötzlich so boomen ? «Dadurch, dass sich internationale Promis jetzt ihre Haare abschneiden, werden auch die Menschen bei uns mutiger», vermutet der Coiffeur. «Man orientiert sich gern optisch an seinen Vorbildern.» Auch die festgefahrenen Vorurteile über Männer- und Frauenfrisuren würden sich endlich etwas lockern: «Beim Kurzhaarschnitt schwang lange mit, er wäre weniger feminin. Das hat viele vom Schritt abgehalten. Jetzt wird allen langsam klar, dass das Quatsch ist.»

1. Der Klassiker: Pixie Cut

Der Pixie bleibt auch 2023 einer der beliebtesten Kurzhaarschnitte. «Seitdem Anne Hathaway und Michelle Williams mit dem Schnitt auf der Leinwand zu sehen waren, gehört er zu den ewigen Favoriten», so der Stylist. «Er betont das Gesicht toll und rückt es in den Vordergrund. Das muss man natürlich wollen – aber er setzt ein super Statement.»

2. Das Comeback: Short Mullet

Der Vokuhila ist seit einigen Jahren wieder zurück auf der Bildfläche. Das merkt auch der Experte in seinem Atelier. Allerdings sollte man beim Schnitt für Frauen etwas beachten: «Bei Männern ist der Cut oft sehr extrem, was gut zu einem kantigen Gesicht passt. Frauen haben häufig feine Gesichtszüge, daher schneide ich auch den Mullet eher in einer abgeschwächten Variante.»