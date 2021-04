Die neue BAG-Liste der Länder mit erhöhtem Corona-Infektionsrisiko gilt seit Montag. Neu aufgenommen wurde am Freitag Kanada. Auf der Liste sind die Länder mit mehr als 60 Ansteckungen über den in der Schweiz gültigen Ansteckungszahlen pro hunderttausend Einwohner.

Die neue Liste tritt am 19. April in Kraft, wie das BAG mitteilte. Wer mit dem Flugzeug in die Schweiz einreist, muss sich testen lassen. Zur Testpflicht kommt noch eine zehntägige Quarantänepflicht für die Risikoländer hinzu. Die man nach sieben Tagen mit einem negativen Test verlassen kann.