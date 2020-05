Ressourcenverbrauch

Diese Länder haben den grössten Fussabdruck

Weltweit werden zu viele natürliche Ressourcen verbraucht. Der übermässige Konsum globaler Güter ist vor allem in reichen Staaten zu beobachten.

Luxemburg ist in der westlichen Welt das Extrembeispiel in Bezug auf den übermässigen Konsum natürlicher Ressourcen. Würde die ganze Menschheit leben wie die Luxemburger, wären über zehn Erden notwendig.

Einflussreiche Ölindustrie, hoher Wasser- und Energieverbrauch: Katar führt regelmässig Ranglisten der schlimmsten Umweltsünder weltweit an. Entsprechend ist auch der Pro-Kopf-Fussabdruck der Bevölkerung Katars weltweit am grössten.

Der ökologische Fussabdruck der Schweizer ist deutlich zu gross: Würde die ganze Menschheit auf so grossem Fuss leben wie die Schweizer, wären insgesamt fast drei Erden nötig. Was bedeutet dies? Der ökologische Fussabdruck misst den Verbrauch natürlicher Ressourcen und drückt die Fläche aus, die für die Produktion dieser Ressourcen notwendig wäre. Er zeigt auf, welche ökologische Produktionsfläche erforderlich wäre, damit eine Region, ein Land oder die gesamte Menschheit die eigenen Bedürfnisse decken und die Abfälle neutralisieren kann. Daher erlaubt der ökologische Fussabdruck eine Aussage darüber, ob die Nutzung des Umweltkapitals nachhaltig ist oder nicht.

Das Ungleichgewicht zwischen dem Fussabdruck der Schweiz und der weltweiten Biokapazität besteht seit Jahrzehnten. Der übermässige Konsum ist nur dank des Imports von natürlichen Ressourcen und der Übernutzung globaler Güter wie etwa der Atmosphäre möglich. Der Verbrauch fossiler Energie macht fast drei Viertel des ökologischen Fussabdrucks der Schweiz aus. Dieser Anteil ist in den vergangenen Jahrzehnten zudem am stärksten gewachsen. Auch der Bedarf an Ackerland, Wald und Naturwiesen beeinflusst den ökologischen Fussabdruck der Schweizer stark.