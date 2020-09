Update : Diese Länder kommen ab Montag auf die Quarantäne-Liste

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Freitag die Liste der Länder mit erhöhtem Corona-Infektionsrisiko aktualisiert.

Die Liste der Länder mit erhöhtem Corona-Infektionsrisiko ist am Freitag aktualisiert worden. Neu aufgenommen hat es namentlich Grossbritannien, Portugal und Belgien. Quarantänepflicht herrscht damit für 59 Staaten und Staatenverbünde.

Die neue Liste tritt am Montag, 28. September, in Kraft, wie das BAG mitteilte. Wer aus einem der Risikoländer einreist, muss zehn Tage in Quarantäne. Am Freitag war das bei insgesamt 10'148 Heimgekehrten der Fall. Bei der letzten Anpassung vom 11. September hatte das BAG 55 Staaten als Risikogebiete eingestuft.

Neu hat das Bundesamt neben Portugal, Belgien und Grossbritannien unter anderen auch Dänemark, Irland, Island, Slowenien, Ungarn oder Marokko in die Liste aufgenommen. Im Nahen Osten gilt Oman wieder als Risikoland.

Bretagne und Ligurien neu auf der Liste

Die aktualisierte Liste enthält zudem neu die Gebiete der Bretagne in Frankreich, Ligurien in Italien sowie die Bundesländer Oberösterreich und Niederösterreich in Österreich. Gestrichen hat das BAG in Europa Kosovo und San Marino.

Ebenfalls gestrichen hat das Bundesamt Aruba, die Britischen Jungferninseln, Gibraltar, Sint Maarten, die Turks- und Caicos-Inseln, dies weil diese zu den Niederlanden respektive dem Vereinigten Königreich zählen und bisher darunter subsummiert worden sind. Bei den USA wurde die Klammerbemerkung «inklusive Puerto Rico, Amerikanische Jungferninseln und Guam» gestrichen.

Die Quarantäne für aus einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem Infektionsrisiko eingereiste Personen gilt seit Anfang Juli. Die Eingereisten müssen sich innert zweier Tage bei den kantonalen Behörden melden. Diese kontrollieren die Einhaltung der Quarantäne laut eigenen Angaben mit Stichproben.

Der Bund hat in einer Verordnung die Kriterien für Risikoländer verankert: Als solche gelten Länder, in welchen die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen mehr als 60 betrug.

Alle Corona-Risikoländer im Überblick

Albanien

Andorra

Argentinien

Armenien

Aruba

Bahamas

Bahrain

Belgien

Belize

Besetztes Palästinensisches Gebiet

Bolivien

Bosnien und Herzegowina

Brasilien

Britische Jungferninseln

Chile

Costa Rica

Dänemark

Dominikanische Republik

Ecuador

Guyana

Honduras

Indien

Irak

Irland

Island

Israel

Jamaika

Katar

Kolumbien

Kroatien

Kuwait

Libanon

Libyen

Luxemburg

Malediven

Malta

Marokko

Moldawien

Monaco

Montenegro

Namibia

Nepal

Niederlande

Nordmazedonien

Oman

Panama

Paraguay

Peru

Portugal

Rumänien

Slowenien

Spanien

Suriname

Trinidad und Tobago

Tschechien

Ukraine

Ungarn

Vereinigte Arabische Emirate

Vereinigtes Königreich

Vereinigte Staaten von Amerika

Liste der Gebiete der Nachbarstaaten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko

Gebiete in Frankreich:

Region Bretagne

Region Centre-Val de Loire

Region Corse

Region Hauts-de-France

Region Île de France

Region Normandie

Region Nouvelle-Aquitaine

Region Occitanie

Region Pays de la Loire

Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

Überseegebiet Französisch-Guyana

Überseegebiet Guadeloupe

Überseegebiet Französisch-Polynesien

Überseegebiet La Réunion

Überseegebiet Martinique

Überseegebiet Mayotte

Überseegebiet Saint-Barthélemy

Überseegebiet Saint-Martin

Gebiete in Italien:

Region Ligurien

Gebiete in Österreich:

Bundesland Oberösterreich

Bundesland Niederösterreich

Bundesland Wien