Pandemie weltweit : Diese Länder melden neue Rekorde bei Corona-Fallzahlen

Die Zahl der Corona-Fälle steigt weltweit. Mehrere Länder melden Negativ-Rekorde. Ein Überblick.

In diversen Ländern steigen die Corona-Zahlen immer weiter an.

Weltweit sind inzwischen mehr als 36,6 Millionen Corona-Infektionen bestätigt worden. 1’062’428​ Menschen sind gestorben, wie aus einer Datenauswertung der Nachrichtenagentur Reuters hervorgeht. Einige Länder melden neue Rekorde.

ÖSTERREICH:

Wie «Heute» am Samstag erfuhr, ist die Zahl der neuen Corona-Fälle in Österreich erneut stark gestiegen. So wurden in den letzten 24 Stunden insgesamt 1’235 Neuinfektionen bestätigt. Ein neuer Negativ-Rekord! Damit hat es nun schon den vierten Tag in Folge über 1’000 neue Fälle gegeben. Am Mittwoch waren es österreichweit 1.029 Neuinfektionen, am Donnerstag 1’209 und am Freitag 1’131.

POLEN:

Das polnische Gesundheitsministerium meldet 5300 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ist der höchste Wert seit Ausbruch des Coronavirus. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle steigt auf 121’638. Insgesamt starben nach offiziellen Angaben bislang 2972 Menschen mit oder an dem Virus. Die Regierung hat die Auflagen verschärft. So müssen in den Strassen stets Mund- und Nase-Bedeckungen getragen werden.

RUSSLAND:

In Russland melden die Behörden 12’846 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – so viele wie nie zuvor. Damit haben sich insgesamt 1’285’084 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Russland verzeichnet nach den USA, Indien und Brasilien die meisten Ansteckungsfälle weltweit. Allerdings sind im Vergleich zu diesen Ländern nach offiziellen Daten deutlich weniger Menschen dem Virus erlegen. Ihre Zahl stieg um 197 auf 22’454.

TSCHECHIEN

In Tschechien steigen die Corona-Infektionszahlen heftig weiter an. Am Freitag wurden den Behörden 8618 neue Fälle gemeldet, wie am Samstag bekannt wurde. Das waren knapp 3300 mehr als am Vortag. Es ist der vierte Tagesrekord in Folge. Seit Beginn der Pandemie gab es 905 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. In Tschechien, das knapp 10,7 Millionen Einwohner hat, müssen von Montag an Theater, Kinos, Museen, Galerien und Sportstätten für zunächst zwei Wochen schliessen.

Ministerpräsident Andrej Babis hatte am Freitag einen Lockdown, also ein Herunterfahren der wirtschaftlichen Aktivität und des gesellschaftlichen Lebens, nicht mehr ausgeschlossen. Dem widersprach Präsident Milos Zeman. «Einen zweiten Absturz der Wirtschaft kann sich dieses Land nicht leisten», sagte der 76-Jährige der Zeitung «MF Dnes» (Samstag). Zugleich forderte er «drakonische, geradezu militärische Massnahmen» im Bereich der Freizeitaktivitäten.

Scharfe Kritik an der Krisenkommunikation der Regierung kam von Ex-Präsident Vaclav Klaus. Den Bürgern Angst einzujagen und ihnen mit weiteren Verschärfungen zu drohen, sei unseriös, teilte die neoliberale Denkfabrik des 79-Jährigen in Prag mit. Ein rationales Vorgehen sei oftmals nicht zu erkennen. Mit seinen Äusserungen über einen möglichen Lockdown richte der Ministerpräsident enorme wirtschaftliche Schäden an, selbst wenn es nicht dazu kommen sollte.

UKRAINE:

In der Ukraine sind erstmals seit Beginn der Corona-Epidemie mehr als hundert Menschen binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Nach Angaben des nationalen Sicherheitsrates steigt die Zahl der Todesfälle um 108 auf 4887. Insgesamt seien 256’266 Infektionsfälle nachgewiesen worden. 112’570 Menschen seien wieder genesen.

DEUTSCHLAND:

Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut (RKI) 4721 Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden auf 319’381. Es ist der dritte Tag in Folge, dass mehr als 4000 neue Infektionsfälle verzeichnet werden. Die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, steigt um 15 auf 9604.