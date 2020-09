Wer aus so einem Land in die Schweiz einreist, muss 10 Tage in die Quarantäne.

Der Bund führt eine wachsende Risikoliste mit Ländern, die den Grenzwert von 60 Neuinfektionen (pro 100’000 Einwohner) über 14 Tage überschreiten. Wer aus solchen Ländern, es sind 51, in die Schweiz einreist, muss zehn Tage in Quarantäne. Die Liste wurde letztmals am 14. September aktualisiert, doch seitdem hat sich die Lage in verschiedenen Regionen auf der Welt teilweise stark verändert