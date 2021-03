Risikoliste ab 5. April

• Albanien

• Andorra

• Bahrain

• Belgien

• Bosnien und Herzegowina

• Brasilien

• Bulgarien

• Chile

• Estland

• Griechenland

• Israel

• Jamaika

• Jordanien

• Kosovo

• Kuwait

• Lettland

• Libanon

• Luxemburg

• Malediven

• Malta

• Moldova

• Monaco

• Montenegro

• Niederlande

• Nordmazedonien

• Palästinensisches Gebiet (Besetztes)

• Paraguay

• Peru

• Polen

• Rumänien

• San Marino

• Schweden

• Serbien

• Seychellen

• Slowakei

• Slowenien

• Südafrika

• Tansania

• Tschechien

• Ukraine

• Ungarn

• Uruguay

• Vereinigte Arabische Emirate

• Zypern

• Regionen in Frankreich: Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Île-de-France, Korsika, Normandie, Occitanie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur

• Regionen in Italien: Abruzzen, Basilikata, Emilia Romagna, Friaul / Julisch Venetien, Kampanien, Latium, Ligurien, Marken, Molise, Toskana, Umbrien, Venetien

• Länder in Österreich: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Wien

• Land in Deutschland: Thüringen