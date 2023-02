Frauenfeld TG: Diese Lärmlöcher kommen Autofahrer (20) teuer zu stehen

Am Montagmorgen wurde ein Autofahrer (20) in Frauenfeld auf der Oststrasse von einer Patrouille der Verkehrspolizei zur Kontrolle angehalten. Weil das Fahrzeug offensichtlich zu stark tiefergelegt war, musste er für eine genauere Überprüfung zum Strassenverkehrsamt. Dies teilte die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag mit.

Beim Strassenverkehrsamt stellte ein Experte fest, dass die zulässige Mindesthöhe des Autos deutlich unterschritten war. «Weil das Gewindefahrwerk maximal verstellt wurde, wiesen die Fahrwerksfedern keine genügende Vorspannung mehr auf, was die Betriebssicherheit erheblich beeinträchtigt», so die Kantonspolizei in der Medienmitteilung. Bei starken Schwingungen hätte so die Druckfeder herausspringen können, «unter Umständen mit fatalen Auswirkungen», so die Polizei.